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Иран сделал жесткое заявление касаемо США после ударов Израиля

14 июня 2025 15:15
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Иран заявил, что переговоры с США сейчас "бессмысленны" после израильских ударов
Спасатели возле здания в Тегеране. Фото: Meghdad Madadi/Tasnim News
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Министерство иностранных дел Ирана поставило под сомнение дальнейшую перспективу ядерных переговоров с Соединенными Штатами. В дипломатическом ведомстве заявили, что в нынешних условиях диалог является "бессмысленным".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя иранского МИД Эсмаила Багаеи.

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Встреча представителей США и Ирана по ядерной программе должна была пройти в Омане в воскресенье, 15 июня. Однако, по словам Багаеи, последние действия "другой стороны" сделали продолжение переговоров фактически бесполезным.

"Другая сторона сделала то, что делает диалог бессмысленным", — сказал представитель МИД Ирана.

Это заявление прозвучало после израильских ударов, которые, по мнению Тегерана, прямо повлияли на атмосферу для дальнейших дипломатических усилий.

Ранее Президент США Дональд Трамп обратился к Ирану после атаки Израиля 13 июня. Лидер Америки призвал страну пойти на сделку по ядерной программе.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал народ Ирана восстать против власти.

США Иран Израиль переговоры ядерное оружие
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