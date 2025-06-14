Иран заявил, что переговоры с США сейчас "бессмысленны" после израильских ударов

Спасатели возле здания в Тегеране. Фото: Meghdad Madadi/Tasnim News

Министерство иностранных дел Ирана поставило под сомнение дальнейшую перспективу ядерных переговоров с Соединенными Штатами. В дипломатическом ведомстве заявили, что в нынешних условиях диалог является "бессмысленным".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя иранского МИД Эсмаила Багаеи.

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Диалог Ирана и США

Встреча представителей США и Ирана по ядерной программе должна была пройти в Омане в воскресенье, 15 июня. Однако, по словам Багаеи, последние действия "другой стороны" сделали продолжение переговоров фактически бесполезным.

"Другая сторона сделала то, что делает диалог бессмысленным", — сказал представитель МИД Ирана.

Это заявление прозвучало после израильских ударов, которые, по мнению Тегерана, прямо повлияли на атмосферу для дальнейших дипломатических усилий.

Ранее Президент США Дональд Трамп обратился к Ирану после атаки Израиля 13 июня. Лидер Америки призвал страну пойти на сделку по ядерной программе.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал народ Ирана восстать против власти.