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Атака Ірану на Ізраїль — кількість постраждалих зростає

15 червня 2025 07:25
Євтушенко Аліна - редактор
Удар Ірану по Ізраїлю — кількість постраждалих зросла
Наслідки атаки Ірану на Ізраїль. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном триває. Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю кількість загиблих та постраждалих продовжує зростати.

Про це інформують ізраїльські ЗМІ, зокрема Times of Israel.

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Зазначається, що в Ізраїлі кількість постраждалих після нічних обстрілів Іраном становить близько 200 осіб.

Крім того, після ракетного удару Ірану по житловій будівлі в Бат-Ямі зниклими безвісти вважаються 35 людей. Відомо, що серед загиблих — є двоє дітей 8 і 10 років.

Зауважимо, що Іран атакував в Ізраїлі низку стратегічних об'єктів. Першою хвилею ракет атаковано:

  • нафтопереробний завод у Хайфі (центр виробництва бензину);
  • промислову та портову інфраструктуру;
  • електростанцію;
  • низку висотних будівель.

Зазначимо, що це одна з найпотужніших атак углиб території Ізраїлю. Є влучання по житловому сектору.

Нагадаємо, що вночі, 15 червня, Ізраїль здійснив серію авіаударів по столиці Ірану, місту Тегеран. У відповідь Іран запустив балістичні ракети по ізраїльському місту Хайфа.

Крім того, Іран зробив жорстку заяву щодо Сполучених Штатів Америки після ударів Ізраїлю.

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