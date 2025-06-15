Удар Ірану по Ізраїлю — кількість постраждалих зросла

Наслідки атаки Ірану на Ізраїль. Фото: Reuters

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном триває. Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю кількість загиблих та постраждалих продовжує зростати.

Про це інформують ізраїльські ЗМІ, зокрема Times of Israel.

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Зазначається, що в Ізраїлі кількість постраждалих після нічних обстрілів Іраном становить близько 200 осіб.

Крім того, після ракетного удару Ірану по житловій будівлі в Бат-Ямі зниклими безвісти вважаються 35 людей. Відомо, що серед загиблих — є двоє дітей 8 і 10 років.

Зауважимо, що Іран атакував в Ізраїлі низку стратегічних об'єктів. Першою хвилею ракет атаковано:

нафтопереробний завод у Хайфі (центр виробництва бензину);

промислову та портову інфраструктуру;

електростанцію;

низку висотних будівель.

Зазначимо, що це одна з найпотужніших атак углиб території Ізраїлю. Є влучання по житловому сектору.

Нагадаємо, що вночі, 15 червня, Ізраїль здійснив серію авіаударів по столиці Ірану, місту Тегеран. У відповідь Іран запустив балістичні ракети по ізраїльському місту Хайфа.

Крім того, Іран зробив жорстку заяву щодо Сполучених Штатів Америки після ударів Ізраїлю.