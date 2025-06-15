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Трамп заявив, що США непричетні до останньої атаки на Іран

15 червня 2025 10:54
Євтушенко Аліна - редактор
Трамп відреагував на останні удари Ізраїлю по Ірану — деталі
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Президент США Дональд Трамп прокоментував останню атаку Ізраїлю на Іран. Лідер Америки зазначив, що його країна не має жодного відношення до ударів по Ірану.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social у неділю, 15 червня. 

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Очільник Білого дому Дональд Трамп наголосив, що США непричетні до останніх ударів Ізраїлю по Ірану. Зокрема, він пригрозив Ірану у разі нападу на Америку.

"США не мають нічого спільного з сьогоднішньою атакою на Іран. Якщо Іран нападе на нас у будь-який спосіб, у будь-якій формі, вся сила і міць Збройних сил США нападе на вас на небачених раніше рівнях. Однак ми можемо легко укласти угоду між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту", — написав президент США.

Трамп про атаку на Іран
Скриншот допису Трампа/Truth Social

Раніше з'явилася інформація, що Дональд Трамп не буде заважати операціям Ізраїлю та ударам по території Ірану.

Крім того, нещодавно Трамп закликав Іран піти на угоду та покласти край цій війні.

США Іран Ізраїль Дональд Трамп війна
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