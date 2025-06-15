Джерела західних журналістів повідомляють, що Трамп не буде допомагати Ізраїлю, але в адміністрації не проти ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ізраїль протягом останніх двох днів закликав Сполучені Штати приєднатися до нещодавно розпочатої військової кампанії проти Ірану, але США наразі не розглядають такий крок. Проте вже є інформація, що Дональд Трамп не буде заважати операціям Ізраїля та ударам по території Ірану та схвалює їх.

Про це повідомляють Axios та CNN.

Реклама

Читайте також:

Про що Ізраїль просив Штати

Редакція Axios з посиланням на власні джерела серед чиновників обох країн повідомляє, що Ізраїль звернувся до адміністрації президента США з проханням приєднатися до атаки на ядерні та військові об'єкти Ісламської Республіки. Проте адміністрація Трампа наразі не розглядає можливість приєднання до конфлікту.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив Axios, що "що б не сталося" з ударами Ізраїлю по Ірану, "цьому неможливо запобігти… Але ми маємо можливість домовитися про успішне мирне врегулювання цього конфлікту, якщо Іран цього бажає. Найшвидший спосіб для Ірану досягти миру — це відмовитися від своєї програми ядерної зброї", — йдеться далі у звіті.

Білий дім офіційно заперечив, що Трамп розглядає будь-який удар США по Ірану, заявивши, що зараз не час для початку атаки.

А ось джерела CNN серед чиновників обох країн вказують на те, що операція Ізраїлю проти Ірану, як очікується, триватиме "тижні, а не дні" та просувається з неявного схвалення США.

Агенція нагадує, що адміністрація Трампа визнала, що знала про плани Ізраїлю та неявно їх підтримувала. На запитання про те, як довго може тривати конфлікт, чиновник відповів, що це залежить від реакції Ірану.

Нагадаємо, вночі Ізраїль здійснив серію авіаударів по столиці Ірану, місту Тегеран. У відповідь Іран запустив балістичні ракети по ізраїльському місту Хайфа.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран намагався вбити президента США Дональда Трампа.