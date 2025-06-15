Источники западных журналистов сообщают, что Трамп не будет помогать Израилю, но в администрации не против ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Израиль в течение последних двух дней призвал Соединенные Штаты присоединиться к недавно начатой военной кампании против Ирана, но США пока не рассматривают такой шаг. Однако уже есть информация, что Дональд Трамп не будет мешать операциям Израиля и ударам по территории Ирана и одобряет их.

Об этом сообщают Axios и CNN.

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Редакция Axios со ссылкой на собственные источники среди чиновников обеих стран сообщает, что Израиль обратился к администрации президента США с просьбой присоединиться к атаке на ядерные и военные объекты Исламской Республики. Однако администрация Трампа пока не рассматривает возможность присоединения к конфликту.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил Axios, что "что бы ни произошло" с ударами Израиля по Ирану, "это невозможно предотвратить... Но мы имеем возможность договориться об успешном мирном урегулировании этого конфликта, если Иран этого желает. Самый быстрый способ для Ирана достичь мира — это отказаться от своей программы ядерного оружия", — говорится далее в отчете.

Белый дом официально отрицает, что Трамп рассматривает какой-либо удар США по Ирану, заявив, что сейчас не время для начала атаки.

А вот источники CNN среди чиновников обеих стран указывают на то, что операция Израиля против Ирана, как ожидается, продлится "недели, а не дни" и продвигается с неявного одобрения США.

Агентство напоминает, что администрация Трампа признала, что знала о планах Израиля и неявно их поддерживала. На вопрос о том, как долго может продолжаться конфликт, чиновник ответил, что это зависит от реакции Ирана.

Напомним, ночью Израиль совершил серию авиаударов по столице Ирана, городу Тегеран. В ответ Иран запустил баллистические ракеты по израильскому городу Хайфа.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран пытался убить президента США Дональда Трампа.