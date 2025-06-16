Чиновники Ірану вже шукають притулку у Росії, а Трамп заборонив ліквідувати аятолу Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп "наклав вето" на ізраїльський план з усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. У президента США встановлені регулярні прямі контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

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За словами одного зі співрозмовників агентства, США не готові схвалити такі заходи, поки Іран безпосередньо не завдасть удару по американських громадянах.

"Іранці вже вбили американця? Ні. Поки цього не станеться, ми навіть не обговорюємо переслідування політичного керівництва", — пояснило джерело.

Як пише Reuters, представники американської адміністрації з початку масштабної атаки Ізраїлю на Іран перебувають у постійному контакті з ізраїльськими офіційними особами. Ті, за даними агентства, повідомили Вашингтон про наявність реальної можливості ліквідувати Хаменеї, однак Трамп відхилив цей варіант.

Чиновники Ірану хочуть втекти до РФ

А ось видання Iran International отримало інформацію, яка свідчить про те, що Алі Асгар Хіджазі, заступник керівника апарату Верховного лідера Алі Хаменеї, веде переговори з російськими чиновниками щодо забезпечення можливого виїзду з Ірану для себе та своєї родини у разі погіршення ситуації.

Згідно з інформацією, високопоставлений російський чиновник запевнив Хіджазі, що у разі ескалації Москва організує його евакуації через безпечний коридор.

Повідомляється, що інші високопосадовці Ірану отримали аналогічні контакти, деякі з них вже остаточно обрали власні шляхи відходу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також у відеозверненні в суботу заявив, що високопоставлені іранські лідери "пакують валізи".

Раніше ми повідомляли, що Ізраїль заявив про завершення "широкої" хвилі авіаударів по Ірану. Атаки були спрямовані на знищення потужностей з виробництва зброї.

Тим часом президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що має намір завершити військовий конфлікт Ізраїлю та Ірану.