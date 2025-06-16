Чиновники Ирана уже ищут убежища в России, а Трамп запретил ликвидировать аятоллу Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп "наложил вето" на израильский план по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. У президента США установлены регулярные прямые контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Реклама

Читайте также:

Почему сдерживается Трамп

По словам одного из собеседников агентства, США не готовы одобрить такие меры, пока Иран непосредственно не нанесет удар по американским гражданам.

"Иранцы уже убили американца? Нет. Пока этого не произойдет, мы даже не обсуждаем преследование политического руководства", — пояснил источник.

Как пишет Reuters, представители американской администрации с начала масштабной атаки Израиля на Иран находятся в постоянном контакте с израильскими официальными лицами. Те, по данным агентства, сообщили Вашингтону о наличии реальной возможности ликвидировать Хаменеи, однако Трамп отклонил этот вариант.

Чиновники Ирана хотят сбежать в РФ

А вот издание Iran International получило информацию, свидетельствующую о том, что Али Асгар Хиджази, заместитель руководителя аппарата Верховного лидера Али Хаменеи, ведет переговоры с российскими чиновниками по обеспечению возможного выезда из Ирана для себя и своей семьи в случае ухудшения ситуации.

Согласно информации, высокопоставленный российский чиновник заверил Хиджази, что в случае эскалации Москва организует его эвакуацию через безопасный коридор.

Сообщается, что другие высокопоставленные чиновники Ирана получили аналогичные контакты, некоторые из них уже окончательно выбрали собственные пути отхода.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также в видеообращении в субботу заявил, что высокопоставленные иранские лидеры "пакуют чемоданы".

Ранее мы сообщали, что Израиль заявил о завершении "широкой" волны авиаударов по Ирану. Атаки были направленны на уничтожение мощностей по производству оружия.

Тем временем президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен завершить военный конфликт Израиля и Ирана.