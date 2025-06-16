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Ізраїль завершив "великі" авіаудари по Ірану — які втрати ворога

16 червня 2025 01:56
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ізраїль заявив, що досяг цілей масштабних авіаударів по Ірану
Винищувач ВПС Ізраїля. Ілюстративне фото: ЦАХАЛ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Армія оборони Ізраїлю заявила про завершення "широкої" хвилі авіаударів по Ірану, які були спрямованої на знищення потужностей з виробництва зброї. Водночас в Ірані назвали атаки Ізраїля "варварськими".

Про це повідомляють The Times of Israel та Sky News.

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За даними Армії оборони Ізраїлю, удари були спрямовані на інфраструктуру, що належить Корпусу вартових Ісламської революції, Силам "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції та збройним силам Ірану.

"Численні об’єкти з виробництва зброї по всьому Ірану стали цілями атак", — кажуть військові.

Які втрати Ірану

Іранські державні ЗМІ офіційно підтверджують, що начальник розвідки Корпусу вартових Ісламської революції, бригадний генерал Мохаммед Каземі та його заступник Хассан Мохакік були вбиті сьогодні в результаті ізраїльського удару.

Державні ЗМІ також повідомляють, що в результаті удару в Тегерані загинув третій офіцер розвідки КВІР, Мохсен Багері.

Крім цього, Іран заявив про 224 загиблих з п'ятниці, коли Ізраїль почав наносити свої авіаудари. Ще 1277 осіб отримали поранення.

В інтерв'ю Sky News посол Ірану у Великій Британії Сеїд Алі Мусаві заявив, що "варварський ізраїльський режим порушує міжнародне право", і назвав дії Ізраїлю останніми днями "актом агресії проти іранського народу".

На запитання, чи має Іран можливість продовжувати, він відповів, що "це питання принципу". Він зазначив, що Іран "зробить усе можливе" для збереження своєї "територіальної цілісності".

Раніше ми повідомляли, що через атаки Ірану на Ізраїль у місті Бат-Ям 14 червня загинуло п’ятеро громадян України. Серед загиблих троє дітей.

Тим часом президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що має намір завершити військовий конфлікт Ізраїлю та Ірану.

Іран Ізраїль війна атака Авіаудар ЦАХАЛ
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