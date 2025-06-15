Унаслідок атаки Ірану на Ізраїль загинули п’ятеро громадян України.

Пошкоджені будівлі після іранського ракетного обстрілу в Бат-Ямі. Фото: Reuters

В Ізраїлі внаслідок масованої ракетної атаки Ірану та влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям 14 червня загинуло п’ятеро громадян України. Серед загиблих троє дітей.

Про це Новини.LIVE повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України (МЗС).

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За попередніми даними посольства України в Ізраїлі, внаслідок масованого ракетного удару Ірану 14 червня, одна з ракет влучила в житловий будинок у місті Бат-Ям. У результаті загинули п’ятеро громадян України, у тому числі троє дітей.

"Особи загиблих наразі встановлюються. Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі через іранські обстріли загинуло вже 16 осіб. Лише за останню добу, 15 червня, жертвами атак стали 13 людей.

Тим часом, президент США Дональд Трамп повторив свою заяву щодо намірів завершити військовий конфлікт Ізраїлю та Ірану.