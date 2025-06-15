Ізраїльський військовий на місці обстрілу. Фото: Reuters

В Ізраїлі через іранські обстріли загинуло вже 16 осіб. Лише за останню добу, 15 червня, жертвами атак стали 13 людей.

Про це повідомила Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю, пише Sky News.

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Загальна кількість жертв

Станом на ранок суботи загальна кількість жертв від іранський ударів зросла до 16 осіб.

За офіційними даними, впродовж ночі до лікарень звернулися 385 людей із травмами різного ступеня тяжкості. З них семеро перебувають у тяжкому стані, 40 — у стані середньої тяжкості, ще 298 отримали легкі поранення.

Крім того, 14 осіб звернулися до медиків з ознаками панічних атак та сильного стресу.

Раніше ми писали, що Ізраїль завдав авіаудару по іранському місту Ісфахан. У результаті атаки було знищено підприємство з виробництва безпілотників.

Також ми повідомляли, що вночі Ізраїль здійснив серію авіаударів по столиці Ірану, місту Тегеран.