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В Израиле резко возросло количество погибших из-за ударов Ирана

15 июня 2025 16:06
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
В Израиле из-за иранских обстрелов погибло уже 16 человек
Израильский военный на месте обстрела. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Израиле из-за иранских обстрелов погибло уже 16 человек. Только за последние сутки, 15 июня, жертвами атак стали 13 человек.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Израиля, пишет Sky News.

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Общее количество жертв

По состоянию на утро субботы общее количество жертв от иранский ударов возросло до 16 человек.

По официальным данным, в течение ночи в больницы обратились 385 человек с травмами различной степени тяжести. Из них семеро находятся в тяжелом состоянии, 40 — в состоянии средней тяжести, еще 298 получили легкие ранения.

Кроме того, 14 человек обратились к медикам с признаками панических атак и сильного стресса.

Ранее мы писали, что Израиль нанес авиаудар по иранскому городу Исфахан. В результате атаки было уничтожено предприятие по производству беспилотников.

Также мы сообщали, что ночью Израиль совершил серию авиаударов по столице Ирана, городу Тегеран.

Иран Израиль обстрелы війна погибшие
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