В Израиле резко возросло количество погибших из-за ударов Ирана
В Израиле из-за иранских обстрелов погибло уже 16 человек. Только за последние сутки, 15 июня, жертвами атак стали 13 человек.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Израиля, пишет Sky News.
Общее количество жертв
По состоянию на утро субботы общее количество жертв от иранский ударов возросло до 16 человек.
По официальным данным, в течение ночи в больницы обратились 385 человек с травмами различной степени тяжести. Из них семеро находятся в тяжелом состоянии, 40 — в состоянии средней тяжести, еще 298 получили легкие ранения.
Кроме того, 14 человек обратились к медикам с признаками панических атак и сильного стресса.
Ранее мы писали, что Израиль нанес авиаудар по иранскому городу Исфахан. В результате атаки было уничтожено предприятие по производству беспилотников.
Также мы сообщали, что ночью Израиль совершил серию авиаударов по столице Ирана, городу Тегеран.
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