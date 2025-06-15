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Ізраїль знищив в Ірані завод з виробництва БпЛА і радарів — відео

15 червня 2025 14:16
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ізраїль завдав авіаудару по іранському місту Ісфахан — знищено завод безпілотників
Ізраїльський авіаудар знищив іранський завод з виробництва безпілотників в Ісфахані. Фото: Clash Report
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Ізраїль завдав авіаудару по іранському місту Ісфахан. У результаті атаки було знищено підприємство з виробництва безпілотників.

Про це повідомляє Clash Report.

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За інформацією ЗМІ, Ізраїль завдав авіаудару по іранському місту Ісфахан. У результаті атаки було знищено підприємство з виробництва безпілотників.

Крім того, було знищено компанію Shiraz Electronics Industries, яка виготовляє майже всі радіолокаційні системи в Ірані. Це один із ключових елементів оборонно-промислового комплексу країни.

Завод в Ірані виробництво дронів безпілотників Ізраїль
Зруйнований завод. Фото: Clash Report

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна готова припинити удари по Ізраїлю — проте є умова.

А президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не має жодного відношення до ударів по Ірану.

Іран Ізраїль дрони війна безпілотник БпЛА
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