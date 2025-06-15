Ізраїль завдав авіаудару по іранському місту Ісфахан — знищено завод безпілотників

Ізраїльський авіаудар знищив іранський завод з виробництва безпілотників в Ісфахані. Фото: Clash Report

Ізраїль завдав авіаудару по іранському місту Ісфахан. У результаті атаки було знищено підприємство з виробництва безпілотників.

Про це повідомляє Clash Report.

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Shiraz Electronics Industries, which produces nearly all radar systems in Iran, was destroyed by Israel. pic.twitter.com/NymmLxwWXk — Clash Report (@clashreport) June 15, 2025

Удар по стратегічному підприємству в Ірані

За інформацією ЗМІ, Ізраїль завдав авіаудару по іранському місту Ісфахан. У результаті атаки було знищено підприємство з виробництва безпілотників.

Крім того, було знищено компанію Shiraz Electronics Industries, яка виготовляє майже всі радіолокаційні системи в Ірані. Це один із ключових елементів оборонно-промислового комплексу країни.

Зруйнований завод. Фото: Clash Report

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна готова припинити удари по Ізраїлю — проте є умова.

А президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не має жодного відношення до ударів по Ірану.