Ізраїль завдав авіаудару по іранському місту Ісфахан — знищено завод безпілотників

Ізраїль знищив в Ірані завод з виробництва БпЛА і радарів — відео
Ізраїль завдав авіаудару по іранському місту Ісфахан. У результаті атаки було знищено підприємство з виробництва безпілотників.
Про це повідомляє Clash Report.
Shiraz Electronics Industries, which produces nearly all radar systems in Iran, was destroyed by Israel. pic.twitter.com/NymmLxwWXk— Clash Report (@clashreport) June 15, 2025
Удар по стратегічному підприємству в Ірані
За інформацією ЗМІ, Ізраїль завдав авіаудару по іранському місту Ісфахан. У результаті атаки було знищено підприємство з виробництва безпілотників.
Крім того, було знищено компанію Shiraz Electronics Industries, яка виготовляє майже всі радіолокаційні системи в Ірані. Це один із ключових елементів оборонно-промислового комплексу країни.
Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна готова припинити удари по Ізраїлю — проте є умова.
А президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не має жодного відношення до ударів по Ірану.
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