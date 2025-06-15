Іран готовий припинити атаки на Ізраїль — МЗС

Наслідки ударів Ірану по Ізраїлю. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна готова припинити удари по Ізраїлю. Однак він зазначив, що це можливо лише тоді, коли Ізраїль припинить агресію проти Ісламської Республіки.

Про це інформує Clash Report.

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Очільник дипломатичного відомства Ірану Аббас Аракчі наголосив, що країна готова припинити атаки на Ізраїль. Однак він назвав умову.

"Іран припинить напади на Ізраїль, якщо той припинить агресію проти Ісламської Республіки", — сказав міністр.

Зазначимо, що у неділю, 15 червня, ізраїльська авіація завдала удару по районах міста Шираз на півдні Ірану.

Крім того, вночі, 15 червня, Ізраїль здійснив серію авіаударів по столиці Ірану, місту Тегеран. У відповідь Іран запустив балістичні ракети по ізраїльському місту Хайфа.

Раніше ми інформували, що Міністерство закордонних справ Ірану поставило під сумнів подальшу перспективу ядерних перемовин з Америкою.

Водночас Дональд Трамп заявив, що його країна не має жодного відношення до ударів по Ірану. Крім того, лідер Білого дому закликав Іран піти на угоду.