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Израиль уничтожил в Иране завод по производству БпЛА — видео

15 июня 2025 14:16
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Израиль нанес авиаудар по иранскому городу Исфахан — уничтожен завод беспилотников
Израильский авиаудар уничтожил иранский завод по производству беспилотников в Исфахане. Фото: Clash Report
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Израиль нанес авиаудар по иранскому городу Исфахан. В результате атаки было уничтожено предприятие по производству беспилотников.

Об этом сообщает Clash Report.

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По информации СМИ Израиль нанес авиаудар по иранскому городу Исфахан. В результате атаки было уничтожено предприятие по производству беспилотников.

Кроме того, была уничтожена компания Shiraz Electronics Industries, которая производит почти все радиолокационные системы в Иране. Это один из ключевых элементов оборонно-промышленного комплекса страны.

Завод в Ірані виробництво дронів безпілотників Ізраїль
Разрушенный завод. Фото: Clash Report

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна готова прекратить удары по Израилю — однако есть условие.

А президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не имеет никакого отношения к ударам по Ирану.

Иран Израиль дроны війна беспилотник БпЛА
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