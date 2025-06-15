Израиль нанес авиаудар по иранскому городу Исфахан — уничтожен завод беспилотников

Израиль уничтожил в Иране завод по производству БпЛА — видео
Израиль нанес авиаудар по иранскому городу Исфахан. В результате атаки было уничтожено предприятие по производству беспилотников.
Об этом сообщает Clash Report.
Shiraz Electronics Industries, которая производит почти все радарные системы в Иране, была уничтожена Израилем. pic.twitter.com/NymmLxwWXk- Clash Report (@clashreport) 15 июня 2025 г.
Удар по стратегическому предприятию в Иране
По информации СМИ Израиль нанес авиаудар по иранскому городу Исфахан. В результате атаки было уничтожено предприятие по производству беспилотников.
Кроме того, была уничтожена компания Shiraz Electronics Industries, которая производит почти все радиолокационные системы в Иране. Это один из ключевых элементов оборонно-промышленного комплекса страны.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна готова прекратить удары по Израилю — однако есть условие.
А президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не имеет никакого отношения к ударам по Ирану.
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