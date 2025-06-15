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В Израиле погибли 5 граждан Украины из-за атаки Ирана, — МИД

15 июня 2025 18:57
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
В результате атаки Ирана на Израиль погибли пятеро граждан Украины.
Поврежденные здания после иранского ракетного обстрела в Бат-Яме. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Израиле в результате массированной ракетной атаки Ирана и попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям 14 июня погибли пятеро граждан Украины. Среди погибших трое детей.

Об этом Новини.LIVE сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины (МИД).

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По предварительным данным посольства Украины в Израиле, в результате массированного ракетного удара Ирана 14 июня, одна из ракет попала в жилой дом в городе Бат-Ям. В результате погибли пятеро граждан Украины, в том числе трое детей.

"Личности погибших в настоящее время устанавливаются. Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Израиле из-за иранских обстрелов погибло уже 16 человек. Только за последние сутки, 15 июня, жертвами атак стали 13 человек.

Между тем, президент США Дональд Трамп повторил свое заявление о намерениях завершить военный конфликт Израиля и Ирана.

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