Израиль заявил, что достиг целей масштабных авиаударов по Ирану

Истребитель ВВС Израиля. Иллюстративное фото: ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля заявила о завершении "широкой" волны авиаударов по Ирану, которые были направленной на уничтожение мощностей по производству оружия. В то же время в Иране назвали атаки Израиля "варварскими".

Об этом сообщают The Times of Israel и Sky News.

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По данным Армии обороны Израиля, удары были направлены на инфраструктуру, принадлежащую Корпусу стражей Исламской революции, Силам "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции и вооруженным силам Ирана.

"Многочисленные объекты по производству оружия по всему Ирану стали целями атак", — говорят военные.

Какие потери Ирана

Преступный режим Израиля нанес преднамеренный и беспощадный удар по одному из зданий Министерства иностранных дел Ирана, расположенному прямо напротив Института политических и международных исследований.



В результате нападения несколько гражданских лиц получили ранения, в том числе... pic.twitter.com/DLxlmvuvZe - Saeed Khatibzadeh | سعید خطیبزاده (@SKhatibzadeh) 15 июня 2025 года

Иранские государственные СМИ официально подтверждают, что начальник разведки Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Мохаммед Каземи и его заместитель Хассан Мохакик были убиты сегодня в результате израильского удара.

Государственные СМИ также сообщают, что в результате удара в Тегеране погиб третий офицер разведки КСИР, Мохсен Багери.

Кроме этого, Иран заявил о 224 погибших с пятницы, когда Израиль начал наносить свои авиаудары. Еще 1277 человек получили ранения.

В интервью Sky News посол Ирана в Великобритании Сеид Али Мусави заявил, что "варварский израильский режим нарушает международное право", и назвал действия Израиля в последние дни "актом агрессии против иранского народа".

На вопрос, имеет ли Иран возможность продолжать, он ответил, что "это вопрос принципа". Он отметил, что Иран "сделает все возможное" для сохранения своей "территориальной целостности".

Ранее мы сообщали, что из-за атаки Ирана на Израиль в городе Бат-Ям 14 июня погибли пятеро граждан Украины. Среди погибших трое детей.

Тем временем президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен завершить военный конфликт Израиля и Ирана.