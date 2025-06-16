Зустріч Зеленського з Трампом — що обговорять лідери під час зустрічі

Зеленський пояснив, про що говоритиме з Трампом
Президент України Володимир Зеленський пояснив, про що говоритиме з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом під час зустрічі. Зокрема, йдеться про покупку оборонного пакета.
Про це український лідер розповів на пресконференції в Австрії у понеділок, 16 червня.
Зустріч Зеленського з Трампом
Глава держави зазначив, що США підтримували Україну, коли європейське виробництво ще було на низькому рівні.
"Я маю на увазі щодо термінів, щодо можливостей. Америка — без цієї допомоги нам було б дуже-дуже складно. Не уявляю як, і не хочу зараз уявляти. Ми пройшли багато різних викликів", — каже Зеленський.
За його словами, з Трампом він обговорить оборонний пакет, який Україна готова придбати.
"Ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що в нас буде така можливість. Я розраховую на це", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 16 червня український лідер прибув з офіційним візитом до Відня. Він уже провів зустріч з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом.
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді.
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