Зустріч Зеленського з Трампом — що обговорять лідери під час зустрічі

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Президент України Володимир Зеленський пояснив, про що говоритиме з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом під час зустрічі. Зокрема, йдеться про покупку оборонного пакета.

Про це український лідер розповів на пресконференції в Австрії у понеділок, 16 червня.

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Зустріч Зеленського з Трампом

Глава держави зазначив, що США підтримували Україну, коли європейське виробництво ще було на низькому рівні.

"Я маю на увазі щодо термінів, щодо можливостей. Америка — без цієї допомоги нам було б дуже-дуже складно. Не уявляю як, і не хочу зараз уявляти. Ми пройшли багато різних викликів", — каже Зеленський.

За його словами, з Трампом він обговорить оборонний пакет, який Україна готова придбати.

"Ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що в нас буде така можливість. Я розраховую на це", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 16 червня український лідер прибув з офіційним візитом до Відня. Він уже провів зустріч з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді.