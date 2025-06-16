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Зеленський пояснив, про що говоритиме з Трампом

16 червня 2025 17:03
Аркадій Пастула - Редактор
Зустріч Зеленського з Трампом — що обговорять лідери під час зустрічі
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський пояснив, про що говоритиме з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом під час зустрічі. Зокрема, йдеться про покупку оборонного пакета.

Про це український лідер розповів на пресконференції в Австрії у понеділок, 16 червня.

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Зустріч Зеленського з Трампом

Глава держави зазначив, що США підтримували Україну, коли європейське виробництво ще було на низькому рівні. 

"Я маю на увазі щодо термінів, щодо можливостей. Америка — без цієї допомоги нам було б дуже-дуже складно. Не уявляю як, і не хочу зараз уявляти. Ми пройшли багато різних викликів", — каже Зеленський.

За його словами, з Трампом він обговорить оборонний пакет, який Україна готова придбати.

"Ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що в нас буде така можливість. Я розраховую на це", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 16 червня український лідер прибув з офіційним візитом до Відня. Він уже провів зустріч з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді.

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