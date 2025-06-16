Візит Зеленського до Австрії 16 червня — що відомо

Зеленський прибув з візитом до Відня
У понеділок, 16 червня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Австрії. Глава держави проведе низку зустрічей.
Про це повідомляє Heute.
Візит Зеленського до Відня
За повідомленнями ЗМІ, Зеленський під час візиту до Відня зустрінеться не лише з федеральним президентом Александером Ван дер Белленом, а й з канцлером Крістіаном Штокером, а також кількома міністрами, зокрема міністеркою закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер.
У зв’язку з державним візитом високого рівня діє урядова заборона на в’їзд до зони навколо Канцелярії президента та Федеральної канцелярії Австрії. Обмеження також торкнуться Національної бібліотеки та Будинку австрійської історії — обидва заклади залишатимуться зачиненими протягом усього понеділка.
У місті очікується посилена присутність поліції. До охорони порядку залучено не лише оперативні підрозділи та спецслужби, зокрема кінологічний підрозділ, а й районну та дорожню поліцію.
Крім того, активісти анонсували два мітинги, пов’язані з візитом президента: один — на підтримку України, інший — проти приїзду Зеленського. Обидва заходи заплановано у центрі міста під посиленим наглядом поліції.
Також ми писали, що в Президента України Володимира Зеленського та його команди запланована низка важливих міжнародних зустрічей на полях саміту G7 у Канаді 16 червня. Там український лідер може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
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