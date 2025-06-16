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Зеленський прибув з візитом до Відня

16 червня 2025 13:19
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Візит Зеленського до Австрії 16 червня — що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 16 червня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Австрії. Глава держави проведе низку зустрічей.

Про це повідомляє Heute.

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Візит Зеленського до Відня

За повідомленнями ЗМІ, Зеленський під час візиту до Відня зустрінеться не лише з федеральним президентом Александером Ван дер Белленом, а й з канцлером Крістіаном Штокером, а також кількома міністрами, зокрема міністеркою закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер.

У зв’язку з державним візитом високого рівня діє урядова заборона на в’їзд до зони навколо Канцелярії президента та Федеральної канцелярії Австрії. Обмеження також торкнуться Національної бібліотеки та Будинку австрійської історії — обидва заклади залишатимуться зачиненими протягом усього понеділка.

У місті очікується посилена присутність поліції. До охорони порядку залучено не лише оперативні підрозділи та спецслужби, зокрема кінологічний підрозділ, а й районну та дорожню поліцію.

Крім того, активісти анонсували два мітинги, пов’язані з візитом президента: один — на підтримку України, інший — проти приїзду Зеленського. Обидва заходи заплановано у центрі міста під посиленим наглядом поліції.

Також ми писали, що в Президента України Володимира Зеленського та його команди запланована низка важливих міжнародних зустрічей на полях саміту G7 у Канаді 16 червня. Там український лідер може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

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