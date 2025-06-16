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Зеленский прибыл с визитом в Вену

16 июня 2025 13:19
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Визит Зеленского в Австрию 16 июня - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В понедельник, 16 июня, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Австрию. Глава государства проведет ряд встреч.

Об этом сообщает Heute.

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Визит Зеленского в Вену

По сообщениям СМИ, Зеленский во время визита в Вену встретится не только с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом, но и с канцлером Кристианом Штокером, а также несколькими министрами, в частности министром иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

В связи с государственным визитом высокого уровня действует правительственный запрет на въезд в зону вокруг Канцелярии президента и Федеральной канцелярии Австрии. Ограничения также коснутся Национальной библиотеки и Дома австрийской истории - оба заведения будут оставаться закрытыми в течение всего понедельника.

В городе ожидается усиленное присутствие полиции. К охране порядка привлечены не только оперативные подразделения и спецслужбы, в частности кинологическое подразделение, но и районная и дорожная полиция.

Кроме того, активисты анонсировали два митинга, связанные с визитом Президента: один — в поддержку Украины, другой — против приезда Зеленского. Оба мероприятия запланированы в центре города под усиленным наблюдением полиции.

Также мы писали, что у Президента Украины Владимира Зеленского и его команды запланирован ряд важных международных встреч на полях саммита G7 в Канаде 16 июня. Там украинский лидерможет встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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