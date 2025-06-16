Встреча Зеленского с Трампом — что обсудят лидеры во время встречи

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, о чем будет говорить с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во время встречи. В частности, речь идет о покупке оборонного пакета.

Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции в Австрии в понедельник, 16 июня.

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Встреча Зеленского с Трампом

Глава государства отметил, что США поддерживали Украину, когда европейское производство еще было на низком уровне.

"Я имею в виду по срокам, по возможностям. Америка — без этой помощи нам было бы очень-очень сложно. Не представляю как, и не хочу сейчас представлять. Мы прошли много разных вызовов", — говорит Зеленский.

По его словам, с Трампом он обсудит оборонный пакет, который Украина готова приобрести.

"Мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность. Я рассчитываю на это", — добавил Зеленский.

Напомним, 16 июня украинский лидер прибыл с официальным визитом в Вену. Он уже провел встречу с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский может встретиться с Трампом на полях саммита G7 в Канаде.