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Встречи с Зеленским не будет — Трамп срочно покинул саммит G7

17 июня 2025 10:55
Анастасия Постоенко - Редактор
Трамп покинул саммит G7 досрочно — встреча с Зеленским отменена
Дональд Трамп садится в самолет. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент США Дональд Трамп во вторник, 17 июня, неожиданно досрочно покинул саммит G7 в Канаде, где была запланирована его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пояснил глава Белого дома, он должен срочно вернуться в Вашингтон из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает CNN.

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Трамп досрочно покинул саммит G7

"Я должен вернуться. Это очень важно", — сказал Трамп, обращаясь к премьер-министру Канады Марку Карни, которого назвал "замечательным хозяином" и "фантастическим организатором саммита".

По словам Трампа, он принял это решение лично, а его помощники ранее подтвердили, что президент полетит в США на день раньше, чем было запланировано. Ожидается, что он прибудет в Вашингтон не раньше вторника после 09:00 по киевскому времени.

"Я должен вернуться раньше по понятным причинам. Они понимают. Это очень важно", — подчеркнул Трамп, не уточняя деталей.

Вместе с президентом США возвращается также государственный секретарь Марко Рубио, сообщили в Госдепартаменте. Между тем, согласно информации NBC News, Дональд Трамп дал задачу Совету национальной безопасности подготовиться в Ситуационной комнате Белого дома к его прибытию.

Таким образом, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая могла стать одним из ключевых событий саммита G7 для Украины, не состоялась.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что хотел бы обсудить на саммите с Дональдом Трампом возможность приобрести оборонный пакет.

В свою очередь Дональд Трамп сосредоточен на ситуации на Ближнем Востоке. Он призвал Иран и Израиль сесть за стол переговоров.

Владимир Зеленский Киев Дональд Трамп G7 саммит
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