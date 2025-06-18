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Зеленский и Трамп могут скоро встретиться — известна дата

18 июня 2025 16:33
Анастасия Писаненко - редактор
Когда могут встретиться Зеленский и Трамп - дата
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

В рамках саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне, президент Украины Владимир Зеленский может впервые за долгое время лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Оба политика должны присутствовать на рабочем ужине лидеров, запланированном на 24 июня.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Хотя участие Зеленского в основных сессиях саммита не предвидится, он выступит на Форуме оборонных индустрий, который состоится параллельно с главными событиями саммита. Заседание Совета Украина-НАТО на уровне лидеров также на этот раз не планируется.

Несмотря на ожидания, нынешнее итоговое коммюнике саммита НАТО обещает быть значительно короче — по словам дипломатов, оно уместится на одну страницу. Украину в нем, вероятно, вообще не упомянут, тогда как Россию снова назовут долгосрочной угрозой.

Еще одной важной темой станет вопрос расходов на оборону. Союзники планируют обязаться поднять их уровень до 5% ВВП к 2032 году. Однако это обязательство могут пересмотреть уже в 2029-м — как раз в завершение возможной каденции Дональда Трампа, если он вернется в Белый дом.

Напомним, что во вторник, 17 июня, президент США Дональд Трамп неожиданно прервал свой визит в Канаду, где проходит саммит "Большой семерки", и досрочно вернулся в Вашингтон. Там он мог встретиться с Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ранее отмечал, что хотел бы обсудить на саммите с Дональдом Трампом возможность приобрести оборонный пакет.

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