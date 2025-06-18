Президент США вважає, що вже запізно вести переговори з Іраном, але все можливо

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу з журналістами висловився про можливість переговорів з Іраном щодо ядерної програми цієї країни. Він заявив, що час вже вичерпано.

Про це повідомляє Телеграм-канал Дональд Трамп українською.

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Лідер США зауважив, що давав Ірану 60 днів на роздуми. Трамп вважав, що Іран погодиться підписати угоду, але країна відмовилась.

"Тепер вони хочуть зустрітися, але, знаєте, вже трохи запізно для зустрічі, хоча вони хочуть приїхати, навіть до Білого дому. Подивимося. Можливо, я погоджуся, але шкода, що це не вирішили легшим шляхом", — заявив президент США.

Дональд Трамп сказав, що цілий світ може вибухнути, якщо Іран отримає ядерну зброю. Хоча також Трамп зауважив, що не хоче втручатися. Але уже понад 20 років він впевнений, що Іран не повинен мати ядерної зброї, бо він її використає.

Раніше стало відомо, що США привели в бойову готовність свої війська.

Раніше повідомлялось, що у рамках саміту НАТО у Вашингтоні Володимир Зеленський може вперше за тривалий час зустрітися з Дональдом Трампом. Обидва політики мають бути присутніми на робочій вечері лідерів, запланованій на 24 червня.