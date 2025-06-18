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США привели війська в бойову готовність на Близькому Сході, — NYT

18 червня 2025 01:41
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Пентагон перевів війська США на Близькому Сході в стан бойової готовності
Американські військові. Фото: STF
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Сполучені Штати перевели свої війська на Близькому Сході в стан підвищеної готовності. Йдеться про війська, розміщені в регіоні.

Про це повідомляє The New York Times

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"Командири привели американські війська в стан підвищеної готовності на військових базах по всьому регіону, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Йорданією та Саудівською Аравією", — пише видання з посиланням на джерела.

NYT уточнює, що на Близькому Сході розміщено понад 40 тисяч військовослужбовців США.

Своєю чергою два іранські чиновники визнали, що країна нападає на американські бази на Близькому Сході, починаючи з баз в Іраку, якщо США приєднаються до війни Ізраїлю.

За словами двох офіційних осіб, Іран також націлиться на будь-які американські бази, які розташовані в арабських країнах і братимуть участь в атаці.

Нагадаємо, за даними CNN, ізраїльські джерела чекають, чи допоможе президент США Дональд Трамп Ізраїлю атакувати ядерну програму Ірану.

Також ми писали, що вчора Трамп закликав Іран до повної і безумовної капітуляції.

США Іран Ізраїль армія військові Америка
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