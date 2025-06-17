Трамп требует капитуляции от Ирана - детали

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал Иран к полной и безусловной капитуляции. Также он высказал угрозы в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на фоне обострения отношений между Тегераном и Израилем.

Об этом американский лидер написал в Truth Social.

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Трамп заявил, что США имеют "полный и тотальный контроль над воздушным пространством Ирана" и знают местонахождение иранского верховного лидера.

"У Ирана были хорошие системы отслеживания неба и другое оборонное оборудование, и его было много, но это не сравнится с американскими "штуками", разработанными, разработанными и изготовленными. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США", — отметил он.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Американский президент также добавил, что "терпение иссякает".

Второй пост был посвящен верховному лидеру Ирана аятоли Хаменеи:

"Мы точно знаем, где скрывается так называемый "Верховный лидер". Он легкая мишень, но там безопасно — мы не собираемся его уничтожать, по крайней мере пока. Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по гражданскому населению или американским солдатам. Наше терпение иссякает".

Пост Трампа. Фото: скриншот

Третье сообщение было более чем лаконичным.

"Безусловная капитуляция!" — добавил Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, что президент США Дональд Трамп отметил необходимость достижения радикального и длительного решения ядерного вопроса Ирана. Он отвергает идею ограничиться лишь временным прекращением огня, требуя существенных изменений, а не поверхностных компромиссов.

Также мы сообщали, что глава США заблокировал инициативу Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Америка не готова одобрить такие меры, пока Иран непосредственно не нанесет удар по американским гражданам.