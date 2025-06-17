Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Трамп требует "безусловной капитуляции" от Ирана arrow

Трамп требует "безусловной капитуляции" от Ирана

17 июня 2025 21:40
Анастасия Писаненко - редактор
Трамп требует капитуляции от Ирана - детали
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп призвал Иран к полной и безусловной капитуляции. Также он высказал угрозы в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на фоне обострения отношений между Тегераном и Израилем.

Об этом американский лидер написал в Truth Social.

Реклама
Читайте также:

Что Трамп заявил о ситуации на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что США имеют "полный и тотальный контроль над воздушным пространством Ирана" и знают местонахождение иранского верховного лидера.

"У Ирана были хорошие системы отслеживания неба и другое оборонное оборудование, и его было много, но это не сравнится с американскими "штуками", разработанными, разработанными и изготовленными. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США", — отметил он.

Трамп требует "безусловной капитуляции" от Ирана - фото 1
Пост Трампа. Фото: скриншот

Американский президент также добавил, что "терпение иссякает".

Второй пост был посвящен верховному лидеру Ирана аятоли Хаменеи:

"Мы точно знаем, где скрывается так называемый "Верховный лидер". Он легкая мишень, но там безопасно — мы не собираемся его уничтожать, по крайней мере пока. Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по гражданскому населению или американским солдатам. Наше терпение иссякает".

Трамп требует "безусловной капитуляции" от Ирана - фото 2
Пост Трампа. Фото: скриншот

Третье сообщение было более чем лаконичным.

"Безусловная капитуляция!" — добавил Трамп.

Трамп требует "безусловной капитуляции" от Ирана - фото 3
Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, что президент США Дональд Трамп отметил необходимость достижения радикального и длительного решения ядерного вопроса Ирана. Он отвергает идею ограничиться лишь временным прекращением огня, требуя существенных изменений, а не поверхностных компромиссов.

Также мы сообщали, что глава США заблокировал инициативу Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Америка не готова одобрить такие меры, пока Иран непосредственно не нанесет удар по американским гражданам.

Иран Израиль война Дональд Трамп восток
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации