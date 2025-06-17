Ядерна зброя в Ірані — Трамп зробив заяву

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "справжнього вирішення" ядерної проблеми з Іраном. Його не влаштовує лише тимчасово припинення вогню.

Про це повідомила репортерка CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі X.

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Заява Трампа про вирішення ядерної проблеми з Іраном

Трамп заявив, що він хоче "справжнього кінця" ядерної проблеми з Іраном. За його словами, він не прагне перемир'я, а чекає, коли країна "повністю відмовиться" від ядерної зброї.

Водночас президент США передбачив, що Ізраїль не зменшить тиск на Іран і також будуть обстрілювати країну.

"Ви дізнаєтеся про це протягом наступних двох днів. Ви дізнаєтеся. Поки що ніхто не зменшив натиск", — наголосив Трамп.

Зазначимо, 17 червня американський лідер достроково залишив саміт G7 у Канаді через "ситуацію на Близькому Сході". За словами Дональда Трампа, він повинен бути присутнім у Білому домі, де може бути "добре обізнаним" з перебігом подій, а не покладатися на телефони, аби дізнатися, що відбувається.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про необхідність переговорів між Іраном та Ізраїлем. Він вважає, що це потрібно зробити "поки не пізно".

Також ми повідомляли, що очільник США заблокував ініціативу Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Америка не готова схвалити такі заходи, поки Іран безпосередньо не завдасть удару по американських громадянах.