Ядерное оружие в Иране — Трамп сделал заявление

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "настоящего решения" ядерной проблемы с Ираном. Его не устраивает лишь временное прекращение огня.

Об этом сообщила репортер CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

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Трамп заявил, что он хочет "настоящего конца" ядерной проблемы с Ираном. По его словам, он не стремится к перемирию, а ждет, когда страна "полностью откажется" от ядерного оружия.

В то же время президент США предсказал, что Израиль не уменьшит давление на Иран и также будут обстреливать страну.

"Вы узнаете об этом в течение следующих двух дней. Вы узнаете. Пока никто не уменьшил натиск", — подчеркнул Трамп.

Отметим, 17 июня американский лидер досрочно покинул саммит G7 в Канаде из-за "ситуации на Ближнем Востоке". По словам Дональда Трампа, он должен присутствовать в Белом доме, где может быть "хорошо осведомленным" с ходом событий, а не полагаться на телефоны, чтобы узнать, что происходит.

Напомним, ранее Трамп заявил о необходимости переговоров между Ираном и Израилем. Он считает, что это нужно сделать "пока не поздно".

Также мы сообщали, что глава США заблокировал инициативу Израиля по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Америка не готова одобрить такие меры, пока Иран непосредственно не нанесет удар по американским гражданам.