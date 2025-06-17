Трамп вимагає капітуляції від Ірану — деталі

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав Іран до повної і безумовної капітуляції. Також він висловив погрози на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї на фоні загострення відносин між Тегераном і Ізраїлем.

Про це американський лідер написав у Truth Social.

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Трамп заявив, що США мають "повний і тотальний контроль над повітряним простором Ірану" і знають місцеперебування іранського верховного лідера.

"Іран мав хороші системи відстеження неба та інше оборонне обладнання, і його було багато, але це не зрівняється з американськими "штуками", розробленими, розробленими та виготовленими. Ніхто не робить це краще, ніж старі добрі США", — зазначив він.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Американський президент також додав, що "терпіння вичерпується".

Другий допис був присвячений верховному лідеру Ірану аятолі Хаменеї:

"Ми точно знаємо, де ховається так званий "Верховний лідер". Він легка мішень, але там безпечно — ми не збираємося його знищувати, принаймні поки що. Але ми не хочемо, щоб ракети стріляли по цивільному населенню чи американським солдатам. Наше терпіння вичерпується".

Пост Трампа. Фото: скриншот

Третій допис був більш ніж лаконічним.

"БЕЗУМОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ!" — додав Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп наголосив на необхідності досягнення радикального і тривалого вирішення ядерного питання Ірану. Він відкидає ідею обмежитися лише тимчасовим припиненням вогню, вимагаючи суттєвих змін, а не поверхневих компромісів.

Також ми повідомляли, що очільник США заблокував ініціативу Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Америка не готова схвалити такі заходи, поки Іран безпосередньо не завдасть удару по американських громадянах.