Ізраїль чекає, що Трамп ухвалить рішення про участь США в атаках по Ірану

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howar

Кілька днів тому Ізраїль почав атаки на Іран і його ядерну програму. Тепер високопоставлені ізраїльські чиновники чекають, чи допоможе їм президент США Дональд Трамп завершити розпочате.

Про це повідомляє CNN.

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"Ми чекаємо рішення президента", — сказав виданню високопоставлений ізраїльський чиновник.

CNN зазначає, що офіційні особи США та Ізраїлю мають часті розмови щодо перебігу ізраїльських військових операцій в Ірані та можливості участі Америки.

Однак два ізраїльські чиновники заявили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прямо не закликає Трампа схвалити удари США по Фордо (ядерному об'єкту Ірану, розташованому під горою).

Нетаньяху, як і інші офіційні особи Ізраїлю, сподівається, що Трамп ухвалить це рішення сам, не відчуваючи, що на нього тисне його ізраїльський колега.

"Вся операція заснована на тому факті, що в якийсь момент до неї приєднаються США", — сказав третій ізраїльський чиновник.

Офіційні особи Ізраїлю наполягають, що у країни є й інші варіанти знищити або хоча б тимчасово вивести з ладу іранський ядерний об'єкт у Фордо. Однак жоден із них не буде настільки ефективним, як удар стратегічних бомбардувальників США з використанням 30 000-фунтових протибункерних бомб.

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп закликав Іран до повної та безумовної капітуляції. Крім того, він висловив погрози на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї на фронті загострення ірано-ізраїльських відносин.

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