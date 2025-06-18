Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Ізраїль чекає, чи допоможуть у США в атаках на Іран, — CNN arrow

Ізраїль чекає, чи допоможуть у США в атаках на Іран, — CNN

18 червня 2025 00:45
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ізраїль чекає, що Трамп ухвалить рішення про участь США в атаках по Ірану
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howar
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Кілька днів тому Ізраїль почав атаки на Іран і його ядерну програму. Тепер високопоставлені ізраїльські чиновники чекають, чи допоможе їм президент США Дональд Трамп завершити розпочате. 

Про це повідомляє CNN.

Реклама
Читайте також:

Нетаньяху хоче, щоб Трамп сам ухвалив рішення про участь США

"Ми чекаємо рішення президента", — сказав виданню високопоставлений ізраїльський чиновник.

CNN зазначає, що офіційні особи США та Ізраїлю мають часті розмови щодо перебігу ізраїльських військових операцій в Ірані та можливості участі Америки.

Однак два ізраїльські чиновники заявили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прямо не закликає Трампа схвалити удари США по Фордо (ядерному об'єкту Ірану, розташованому під горою).

Нетаньяху, як і інші офіційні особи Ізраїлю, сподівається, що Трамп ухвалить це рішення сам, не відчуваючи, що на нього тисне його ізраїльський колега.

"Вся операція заснована на тому факті, що в якийсь момент до неї приєднаються США", — сказав третій ізраїльський чиновник.

Офіційні особи Ізраїлю наполягають, що у країни є й інші варіанти знищити або хоча б тимчасово вивести з ладу іранський ядерний об'єкт у Фордо. Однак жоден із них не буде настільки ефективним, як удар стратегічних бомбардувальників США з використанням 30 000-фунтових протибункерних бомб.

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп закликав Іран до повної та безумовної капітуляції. Крім того, він висловив погрози на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї на фронті загострення ірано-ізраїльських відносин.

Також ми писали, що Міністерство закордонних справ України закликало українців якомога швидше покинути Ізраїль та Іран. Причиною є загострення ситуації в цих країнах.

США Іран Ізраїль війна обстріли ядерна небезпека
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації