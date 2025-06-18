Израиль ждет, что Трамп примет решение об участии США в атаках по Ирану

Израиль ждет, помогут ли в США в атаках на Иран, — CNN
Несколько дней назад Израиль начал атаки на Иран и его ядерную программу. Теперь высокопоставленные израильские чиновники ждут, поможет ли им президент США Дональд Трамп завершить начатое.
Об этом сообщает CNN.
Нетаньяху хочет, чтобы Трамп сам принял решение об участии США
"Мы ждем решения президента", — сказал изданию высокопоставленный израильский чиновник.
CNN отмечает, что официальные лица США и Израиля имеют частые разговоры по поводу хода израильских военных операций в Иране и возможности участия Америки.
Однако два израильских чиновника заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прямо не призывает Трампа одобрить удары США по Фордо (ядерному объекту Ирана, расположенному под горой).
Нетаньяху, как и другие официальные лица Израиля, надеется, что Трамп примет это решение сам, не чувствуя, что на него давит его израильский коллега.
"Вся операция основана на том факте, что в какой-то момент к ней присоединятся США", — сказал третий израильский чиновник.
Официальные лица Израиля настаивают, что у страны есть и другие варианты уничтожить или хотя бы временно вывести из строя иранский ядерный объект в Фордо. Однако ни один из них не будет настолько эффективным, как удар стратегических бомбардировщиков США с использованием 30 000-фунтовых противобункерных бомб.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп призвал Иран к полной и безусловной капитуляции. Кроме того, он высказал угрозы в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на фронте обострения ирано-израильских отношений.
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