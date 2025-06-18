Израиль ждет, что Трамп примет решение об участии США в атаках по Ирану

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howar

Несколько дней назад Израиль начал атаки на Иран и его ядерную программу. Теперь высокопоставленные израильские чиновники ждут, поможет ли им президент США Дональд Трамп завершить начатое.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Читайте также:

Нетаньяху хочет, чтобы Трамп сам принял решение об участии США

"Мы ждем решения президента", — сказал изданию высокопоставленный израильский чиновник.

CNN отмечает, что официальные лица США и Израиля имеют частые разговоры по поводу хода израильских военных операций в Иране и возможности участия Америки.

Однако два израильских чиновника заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прямо не призывает Трампа одобрить удары США по Фордо (ядерному объекту Ирана, расположенному под горой).

Нетаньяху, как и другие официальные лица Израиля, надеется, что Трамп примет это решение сам, не чувствуя, что на него давит его израильский коллега.

"Вся операция основана на том факте, что в какой-то момент к ней присоединятся США", — сказал третий израильский чиновник.

Официальные лица Израиля настаивают, что у страны есть и другие варианты уничтожить или хотя бы временно вывести из строя иранский ядерный объект в Фордо. Однако ни один из них не будет настолько эффективным, как удар стратегических бомбардировщиков США с использованием 30 000-фунтовых противобункерных бомб.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп призвал Иран к полной и безусловной капитуляции. Кроме того, он высказал угрозы в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на фронте обострения ирано-израильских отношений.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев как можно скорее покинуть Израиль и Иран. Причиной является обострение ситуации в этих странах.