Украинцев призвали покинуть Иран и Израиль - что известно

Эскалация на Ближнем Востоке. Фото: Reuters

МИД Украины призывает граждан как можно скорее выехать из Израиля и Ирана. Это связано с обострением ситуации с безопасностью в этих странах.

Об этом сообщил МИД Украины во вторник, 17 июня.

Реклама

Читайте также:

Украинцев призвали покинуть Иран и Израиль

Из-за серьезного обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Украины настоятельно советует гражданам как можно скорее покинуть территорию Израиля и Ирана, если есть такая возможность, и воздерживаться от поездок до стабилизации обстановки в регионе.

Всех граждан Украины, которые остаются на территории Израиля или Ирана, призывают сохранять бдительность, следить за сообщениями местных органов власти, не игнорировать сигналы тревоги, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать меры безопасности.

Украинские посольства в Тель-Авиве и Тегеране формируют эвакуационные списки и прорабатывают варианты эвакуации. Информацию о возможных путях выезда можно найти на официальных страницах:

Напомним, что пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова заявила, что в течение трех суток Иран нанес более 370 ракетных ударов по Израилю. В результате массированных обстрелов погибли 24 человека, среди которых — семья из Украины.

Также из-за угрозы новых ракетных ударов временно приостановили работу посольство и консульство США в Израиле. Одну из ракет зафиксировали в непосредственной близости к зданию дипломатической миссии.