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Іран завдав удару поруч із посольством США в Тель-Авіві

16 червня 2025 10:37
Анастасія Постоєнко - Редактор
Посольство США в Ізраїлі тимчасово зачинено після обстрілу
Наслідки атак Ірану по Ізраїлю. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Анастасія Постоєнко - Редактор

Американське посольство та консульство в Ізраїлі тимчасово не працюватимуть  через загрозу ракетних обстрілів. Одна з ракет влучила неподалік дипломатичної установи.

Про це повідомив посол Майк Хакабі на своїй офіційній сторінці в X.

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За словами Хакабі, укриття в регіоні досі залишаються відкритими, тому дипломатичні установи США змушені тимчасово призупинити роботу. Він уточнив, що внаслідок ударів іранських ракет зафіксовані незначні пошкодження біля одного з відділень посольства в Тель-Авіві.

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Повідомлегня Майка Хакабі. Фото: скриншот

Попри це, жоден з американських військовослужбовців не постраждав, додав Хакабі.

Нагадаємо, президент Франції відреагував на пропозицію Путіна стати посередником для переговорів між Ізраїлем та Іраном

Також в МЗС України назвали кількість загиблих українців в Ізраїлі внаслідок атак Ірану. 

Відомо, що Ізраїль успішно завдав удару по заводу з виробництва БпЛА в Ірані. 

США Іран Ізраїль обстріли посольство
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