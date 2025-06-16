Посольство США в Ізраїлі тимчасово зачинено після обстрілу

Іран завдав удару поруч із посольством США в Тель-Авіві
Американське посольство та консульство в Ізраїлі тимчасово не працюватимуть через загрозу ракетних обстрілів. Одна з ракет влучила неподалік дипломатичної установи.
Про це повідомив посол Майк Хакабі на своїй офіційній сторінці в X.
Іран завдав удару неподалік будівлі посольства США
За словами Хакабі, укриття в регіоні досі залишаються відкритими, тому дипломатичні установи США змушені тимчасово призупинити роботу. Він уточнив, що внаслідок ударів іранських ракет зафіксовані незначні пошкодження біля одного з відділень посольства в Тель-Авіві.
Попри це, жоден з американських військовослужбовців не постраждав, додав Хакабі.
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