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Макрон виступив проти посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном

16 червня 2025 07:47
Анастасія Постоєнко - Редактор
Макрон відкинув пропозицію Трампа щодо посередництва Путіна в конфлікті Ізраїлю та Ірану
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Michel Euler/Pool via REUTERS
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія не є авторитетним гравцем, здатним виступати посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Таку заяву він зробив під час візиту до Гренландії, де наголосив на підтримці цього арктичного регіону.

Про це повідомляє Times of Israel.

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Макрон вважає, що Путін не може бути посередником між Тегераном і Тель-Авівом

Макрон прокоментував пропозицію президента США Дональда Трампа, який напередодні в інтерв’ю ABC News висловив готовність співпрацювати з Володимиром Путіним у межах можливого посередництва між Тегераном і Тель-Авівом.

Зокрема, Дональд Трамп, попри вторгнення Путіна в Україну у 2022 році та його спротив спробам досягти перемир’я з Києвом, вважає російського лідера потенційним партнером у зниженні напруженості на Близькому Сході.

Однак Макрон категорично відкинув таку ідею, підкресливши, що Москва втратила довіру міжнародної спільноти через агресію проти України та не може виступати неупередженою стороною в питаннях глобальної безпеки.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що готовий стати посередником для миру між Іраном та Ізраїлем. Натомість три країни висловили готовність до переговорів з Іраном щодо регулювання ядерної програми.

Крім того, Ізраїль закликав США долучитися до військової операції проти Ірану. 

За останніми даними Ізраїль завдав серії ударів по Ірану, знищивши завод з виробництва безпілотників.

Іран Ізраїль володимир путін Емманюель Макрон Дональд Трамп
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