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Три країни ЄС заявили про переговори з Іраном — що за цим стоїть

15 червня 2025 18:48
Іван Крутогоров - Редактор
Європа робить ставку на Іран — що заявила Німеччина
Аятолла Хомейні вітає іранців. Фото: Reuters
Іван Крутогоров - Редактор

Німеччина разом із Францією та Великою Британією заявила про готовність негайно розпочати переговори з Іраном щодо питання його ядерної програми. Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль підкреслив, що ця ініціатива спрямована на зниження напруги в регіоні.

З такою заявою міністр виступив під час візиту на Близький Схід, повідомляє Reuters.

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Чого чекають від Ірану європейські країни

За словами Йоханна Вадефуля, його країна має намір зіграти активну роль у врегулюванні конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Він нагадав, що раніше Тегеран ігнорував можливості для конструктивного діалогу, але висловив сподівання, що зараз ситуація зміниться.

Міністр вважає, що повернення до ядерної угоди може стати ключовою умовою безпеки для всього регіону, зокрема для Європи. Вадефуль наголосив, що лише тиск на обидві сторони може призвести до припинення насильства.

"Існує загальне очікування, що протягом наступного тижня обидві сторони мають докласти серйозних зусиль, щоб зупинити спіраль насильства", — сказав Вадефуль.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп випустив нове повідомлення про свій намір завершити військовий конфлікт Ізраїлю та Ірану.

Раніше у США опублікували заяву про ставлення до взаємних ракетних ударів двох близькосхідних держав.

Іран Німеччина Ізраїль війна схід
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