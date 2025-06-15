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Три страны ЕС заявили о переговорах с Ираном — что за этим стоит

15 июня 2025 18:48
Иван Крутогоров - Редактор
Европа делает ставку на Иран — что заявила Германия
Аятолла Хомейни приветствует иранцев. Фото: Reuters
Иван Крутогоров - Редактор

Германия вместе с Францией и Великобританией заявила о готовности немедленно начать переговоры с Ираном по вопросу его ядерной программы. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что эта инициатива направлена на снижение напряжения в регионе.

С таким заявлением министр выступил во время визита на Ближний Восток, сообщает Reuters.

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По словам Йоханна Вадефуля, его страна намерена сыграть активную роль в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Он напомнил, что ранее Тегеран игнорировал возможности для конструктивного диалога, но выразил надежду, что сейчас ситуация изменится.

Министр считает, что возвращение к ядерной сделке может стать ключевым условием безопасности для всего региона, в том числе для Европы. Вадефуль отметил, что только давление на обе стороны может привести к прекращению насилия.

"Существует общее ожидание, что в течение следующей недели обе стороны должны приложить серьезные усилия, чтобы остановить спираль насилия", — сказал Вадефуль.

Напомним, президент США Дональд Трамп выпустил новое сообщение о своем намерении завершить военный конфликт Израиля и Ирана. 

Ранее в США опубликовали заявление об отношении к взаимным ракетным ударам двух ближневосточных государств. 

Иран Германия Израиль война восток
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