Макрон отверг предложение Трампа о посредничестве Путина в конфликте Израиля и Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Michel Euler/Pool via REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не является авторитетным игроком, способным выступать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Такое заявление он сделал во время визита в Гренландию, где отметил поддержку этого арктического региона.

Об этом сообщает Times of Israel.

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Макрон считает, что Путин не может быть посредником между Тегераном и Тель-Авивом

Макрон прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа, который накануне в интервью ABC News выразил готовность сотрудничать с Владимиром Путиным в рамках возможного посредничества между Тегераном и Тель-Авивом.

В частности, Дональд Трамп, несмотря на вторжение Путина в Украину в 2022 году и его сопротивление попыткам достичь перемирия с Киевом, считает российского лидера потенциальным партнером в снижении напряженности на Ближнем Востоке.

Однако Макрон категорически отверг такую идею, подчеркнув, что Москва потеряла доверие международного сообщества из-за агрессии против Украины и не может выступать беспристрастной стороной в вопросах глобальной безопасности.

Напомним, Владимир Путин заявил, что готов стать посредником для мира между Ираном и Израилем. Зато три страны выразили готовность к переговорам с Ираном по регулированию ядерной программы.

Кроме того, Израиль призвал США присоединиться к военной операции против Ирана.

По последним данным Израиль нанес серии ударов по Ирану, уничтожив завод по производству беспилотников.