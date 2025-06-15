Путін запропонував Трампу незвичайну роль у конфлікті Ірану та Ізраїлю

Володимир Путін у Кремлі. Фото: Reuters/Sergei Bulkin

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін висловив готовність виступити посередником між Іраном та Ізраїлем на тлі зростаючої напруженості на Близькому Сході. За його словами, російський лідер особисто зателефонував йому, щоб обговорити можливий шлях до миру.

Трамп зазначив, що США поки що не беруть участі в цьому конфлікті безпосередньо, проте не виключають зміни позиції. Він наголосив, що подібні ініціативи можуть призвести до деескалації, якщо всі сторони проявлять розум та готовність до компромісу, повідомляє ABC News.

Реклама

Читайте також:

"Це здатне змінити все"

У Кремлі, за даними ЗМІ, заявили про прагнення Путіна зіграти активну миротворчу роль. Водночас у США вважають, що будь-які переговори за участю Ірану мають включати обговорення ядерної програми та гарантій безпеки в регіоні. Сам Трамп підкреслив, що такий крок міг би стати важливим елементом майбутньої архітектури миру на Близькому Сході.

Дональд Трамп у Вашингтоні. Фото: Reuters/Doug Mills

Паралельно обговорюють й інші регіональні конфлікти: згадують про можливий тиск на Тегеран з боку Європейського союзу та Китаю. Водночас Ізраїль продовжує вести жорстку лінію в питаннях оборони та стримування.

"Він зателефонував мені. Ми говорили довго. Путін хоче стати посередником між Іраном та Ізраїлем, і я не відкидаю такого сценарію. Зараз США не втручаються, але все може змінитися", — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як у США відреагували на нібито намір усунути правителя Ірану.

Тим часом у Білому домі визначили, коли та яку допомогу може отримати Ізраїль на тлі конфлікту з Іраном.