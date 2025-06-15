Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Конфликт Израиля с Ираном — что Путин предложил Трампу arrow

Конфликт Израиля с Ираном — что Путин предложил Трампу

15 июня 2025 21:52
Иван Крутогоров - Редактор
Путин предложил Трампу необычную роль в конфликте Ирана и Израиля
Владимир Путин в Кремле. Фото: Reuters/Sergei Bulkin
Иван Крутогоров - Редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин выразил готовность выступить посредником между Ираном и Израилем на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. По его словам, российский лидер лично позвонил ему, чтобы обсудить возможный путь к миру.

Трамп отметил, что США пока не участвуют в этом конфликте напрямую, однако не исключают изменения позиции. Он подчеркнул, что подобные инициативы могут привести к деэскалации, если все стороны проявят разум и готовность к компромиссу, сообщает ABC News.

Реклама
Читайте также:

"Это способно изменить все"

В Кремле, по данным СМИ, заявили о стремлении Путина сыграть активную миротворческую роль. В то же время в США считают, что любые переговоры с участием Ирана должны включать обсуждение ядерной программы и гарантий безопасности в регионе. Сам Трамп подчеркнул, что подобный шаг мог бы стать важным элементом будущей архитектуры мира на Ближнем Востоке. 

Дональд Трамп
Дональд Трамп в Вашингтоне. Фото: Reuters/Doug Mills

Параллельно обсуждаются и другие региональные конфликты: упоминается возможное давление на Тегеран со стороны Европейского союза и Китая. В то же время Израиль продолжает вести жесткую линию в вопросах обороны и сдерживания.

"Он позвонил мне. Мы говорили долго. Путин хочет стать посредником между Ираном и Израилем, и я не исключаю такой сценарий. Сейчас США не вмешиваются, но всё может измениться", — заявил Трамп. 

Напомним, ранее стало известно, как в США отреагировали на якобы намерение устранить правителя Ирана. 

Между тем в Белом доме определили, когда и какую помощь может получить Израиль на фоне конфликта с Ираном. 

Иран война владимир путин Дональд Трамп политики
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации