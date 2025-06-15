Путин предложил Трампу необычную роль в конфликте Ирана и Израиля

Владимир Путин в Кремле. Фото: Reuters/Sergei Bulkin

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин выразил готовность выступить посредником между Ираном и Израилем на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. По его словам, российский лидер лично позвонил ему, чтобы обсудить возможный путь к миру.

Трамп отметил, что США пока не участвуют в этом конфликте напрямую, однако не исключают изменения позиции. Он подчеркнул, что подобные инициативы могут привести к деэскалации, если все стороны проявят разум и готовность к компромиссу, сообщает ABC News.

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В Кремле, по данным СМИ, заявили о стремлении Путина сыграть активную миротворческую роль. В то же время в США считают, что любые переговоры с участием Ирана должны включать обсуждение ядерной программы и гарантий безопасности в регионе. Сам Трамп подчеркнул, что подобный шаг мог бы стать важным элементом будущей архитектуры мира на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп в Вашингтоне. Фото: Reuters/Doug Mills

Параллельно обсуждаются и другие региональные конфликты: упоминается возможное давление на Тегеран со стороны Европейского союза и Китая. В то же время Израиль продолжает вести жесткую линию в вопросах обороны и сдерживания.

"Он позвонил мне. Мы говорили долго. Путин хочет стать посредником между Ираном и Израилем, и я не исключаю такой сценарий. Сейчас США не вмешиваются, но всё может измениться", — заявил Трамп.

Напомним, ранее стало известно, как в США отреагировали на якобы намерение устранить правителя Ирана.

Между тем в Белом доме определили, когда и какую помощь может получить Израиль на фоне конфликта с Ираном.