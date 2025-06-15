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Трамп заблокировал план Израиля по устранению лидера Ирана — СМИ

15 июня 2025 20:34
Иван Крутогоров - Редактор
Израиль хотел устранить Хаменеи — как отреагировал Трамп
Дональд Трамп (справа) и Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: Reuters/Carlos Barria
Иван Крутогоров - Редактор

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Израиля об устранении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Решение было принято на фоне обострения конфликта и обсуждений между союзниками.

Американская сторона аргументировала отказ тем, что Иран пока не совершал атак на граждан США, и потому устранять высшее политическое руководство является преждевременным шагом, сообщает Reuters

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Фото: Reuters

Израиль надеялся на поддержку

По данным американской администрации, Израиль видел "возможность номер один" для удара по Хаменеи и был готов действовать. Однако Вашингтон предпочёл сохранить контроль над эскалацией и продолжил политическое давление, а не военное вмешательство.

Представители Белого дома в последние дни вели постоянную коммуникацию с израильской стороной, обсуждая последствия атак и возможность возобновления переговоров с Ираном.

Один из чиновников отметил, что США пока не обсуждают устранение иранского лидера, так как "Иран не атаковал американцев", и лишь после возможной эскалации такой сценарий будет рассматриваться всерьез. 

На вопрос о сообщении во время интервью в прямом эфире на Fox News премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил: "Есть так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было — я не собираюсь в это вдаваться". Советник по национальной безопасности Цахи Ханегби также опровергает сообщение, называя его "фейковой новостью высочайшего уровня".

Напомним, в результате ракетного удара Ирана по территории Израиля погибли украинские граждане

Лидеры европейских стран готовы в любой момент начать переговоры с Ираном относительно ядерной безопасности. 

США Иран Израиль война Дональд Трамп восток
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