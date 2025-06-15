Ізраїль хотів усунути Хаменеї — як відреагував Трамп

Дональд Трамп (праворуч) та Міністр оборони США Піт Хегсет. Фото: Reuters/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію Ізраїлю про усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Рішення ухвалили на тлі загострення конфлікту й обговорень між союзниками.

Американська сторона аргументувала відмову тим, що Іран поки що не здійснював атак на громадян США, і тому усувати вище політичне керівництво є передчасним кроком, повідомляє Reuters.

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Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Фото: Reuters

Ізраїль сподівався на підтримку

За даними американської адміністрації, Ізраїль бачив "можливість номер один" для удару по Хаменеї та був готовий діяти. Проте Вашингтон вважав за краще зберегти контроль над ескалацією та продовжив політичний тиск, а не військове втручання.

Представники Білого дому останніми днями вели постійну комунікацію з ізраїльською стороною, обговорюючи наслідки атак і можливість відновлення переговорів з Іраном.

Один із чиновників зазначив, що США поки що не обговорюють усунення іранського лідера, оскільки "Іран не атакував американців", і лише після можливої ескалації такий сценарій розглядатимуть усерйоз.

На запитання про повідомлення під час інтерв'ю в прямому ефірі на Fox News прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху відповів: "Є так багато неправдивих повідомлень про розмови, яких ніколи не було — я не збираюся в це вдаватися". Радник із національної безпеки Цахі Ханегбі також спростовує повідомлення, називаючи його "фейковою новиною найвищого рівня".

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару Ірану по території Ізраїлю загинули українські громадяни.

Лідери європейських країн готові в будь-який момент почати переговори з Іраном щодо ядерної безпеки.