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Иран нанес удар рядом с посольством США в Тель-Авиве

16 июня 2025 10:37
Анастасия Постоенко - Редактор
Посольство США в Израиле временно закрыто после обстрела
Последствия атак Ирана по Израилю. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Анастасия Постоенко - Редактор

Американское посольство и консульство в Израиле временно не будут работать из-за угрозы ракетных обстрелов. Одна из ракет попала неподалеку от дипломатического учреждения.

Об этом сообщил посол Майк Хакаби на своей официальной странице в X.

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По словам Хакаби, укрытия в регионе до сих пор остаются открытыми, поэтому дипломатические учреждения США вынуждены временно остановить работу. Он уточнил, что в результате ударов иранских ракет зафиксированы незначительные повреждения возле одного из отделений посольства в Тель-Авиве.

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Сообщение Майка Хакаби. Фото: скриншот

Несмотря на это, ни один из американских военнослужащих не пострадал, добавил Хакаби.

Напомним, президент Франции отреагировал на предложение Путина стать посредником для переговоров между Израилем и Ираном.

Также в МИД Украины назвали количество погибших украинцев в Израиле в результате атак Ирана.

Известно, что Израиль успешно нанес удар по заводу по производству БпЛА в Иране.

США Иран Израиль обстрелы посольство
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