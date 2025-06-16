Посольство США в Израиле временно закрыто после обстрела

Последствия атак Ирана по Израилю. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Американское посольство и консульство в Израиле временно не будут работать из-за угрозы ракетных обстрелов. Одна из ракет попала неподалеку от дипломатического учреждения.

Об этом сообщил посол Майк Хакаби на своей официальной странице в X.

Реклама

Читайте также:

Иран нанес удар неподалеку от здания посольства США

По словам Хакаби, укрытия в регионе до сих пор остаются открытыми, поэтому дипломатические учреждения США вынуждены временно остановить работу. Он уточнил, что в результате ударов иранских ракет зафиксированы незначительные повреждения возле одного из отделений посольства в Тель-Авиве.

Сообщение Майка Хакаби. Фото: скриншот

Несмотря на это, ни один из американских военнослужащих не пострадал, добавил Хакаби.

Напомним, президент Франции отреагировал на предложение Путина стать посредником для переговоров между Израилем и Ираном.

Также в МИД Украины назвали количество погибших украинцев в Израиле в результате атак Ирана.

Известно, что Израиль успешно нанес удар по заводу по производству БпЛА в Иране.