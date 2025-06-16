Посольство США в Израиле временно закрыто после обстрела

Иран нанес удар рядом с посольством США в Тель-Авиве
Американское посольство и консульство в Израиле временно не будут работать из-за угрозы ракетных обстрелов. Одна из ракет попала неподалеку от дипломатического учреждения.
Об этом сообщил посол Майк Хакаби на своей официальной странице в X.
Иран нанес удар неподалеку от здания посольства США
По словам Хакаби, укрытия в регионе до сих пор остаются открытыми, поэтому дипломатические учреждения США вынуждены временно остановить работу. Он уточнил, что в результате ударов иранских ракет зафиксированы незначительные повреждения возле одного из отделений посольства в Тель-Авиве.
Несмотря на это, ни один из американских военнослужащих не пострадал, добавил Хакаби.
Напомним, президент Франции отреагировал на предложение Путина стать посредником для переговоров между Израилем и Ираном.
Также в МИД Украины назвали количество погибших украинцев в Израиле в результате атак Ирана.
Известно, что Израиль успешно нанес удар по заводу по производству БпЛА в Иране.
Читайте Новини.LIVE!