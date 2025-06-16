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Речниця ЦАХАЛ пояснила, чому Іран загрожує не тільки Ізраїлю

16 червня 2025 22:47
Анастасія Писаненко - редактор
Іран випустив понад 370 ракет по Ізраїлю — які наслідки
Речниця Армії оборони Ізраїлю Анна Уколова. Фото: УНІАН
Анастасія Писаненко - редактор

Протягом трьох днів Іран здійснив понад 370 ракетних ударів по території Ізраїлю. Внаслідок атак загинули 24 людини, серед яких — українська родина.

Про це в ефірі програми Вечір.LIVE повідомила речниця Армії оборони Ізраїлю Анна Уколова.

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За її словами, більшість ракет вдалося перехопити силам протиповітряної оборони. Крім того, частину іранських ракет Ізраїль знищив ще до їхнього запуску — завдяки авіаударам по пускових установках на території Ірану.

Утім, Уколова наголосила, що жодна система не здатна гарантувати повний захист.

"Загроза з боку Ірану — це не лише проблема Ізраїлю. Йдеться не про конфлікт із єврейським народом, а про глобальне протистояння іншого рівня. І ця атака ще раз підтверджує, що наше рішення завдати превентивного удару було правильним", — заявила речниця.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп наголосив, що Іран не має шансів здолати Ізраїль у збройному протистоянні. За його словами, настав критичний момент для Тегерана — необхідно якнайшвидше сісти за стіл переговорів, аби уникнути ще гірших наслідків.

Раніше Дональд Трамп вкотре підкреслив своє прагнення покласти край збройному протистоянню між Ізраїлем та Іраном. Він заявив, що має чіткий план дій для швидкого завершення конфлікту й висловив упевненість у своїй здатності домогтися миру між сторонами.

Іран Ізраїль війна загиблі ЦАХАЛ
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