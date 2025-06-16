Иран выпустил более 370 ракет по Израилю - какие последствия

В ЦАХАЛ объяснили, почему Иран угрожает не только Израилю
В течение трех дней Иран совершил более 370 ракетных ударов по территории Израиля. В результате атак погибли 24 человека, среди которых — украинская семья.
Об этом в эфире программы Вечір.LIVE сообщила пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова.
Иран выпустил более 370 ракет по Израилю
По ее словам, большинство ракет удалось перехватить силам противовоздушной обороны. Кроме того, часть иранских ракет Израиль уничтожил еще до их запуска — благодаря авиаударам по пусковым установкам на территории Ирана.
Впрочем, Уколова подчеркнула, что ни одна система не способна гарантировать полную защиту.
"Угроза со стороны Ирана — это не только проблема Израиля. Речь идет не о конфликте с еврейским народом, а о глобальном противостоянии другого уровня. И эта атака еще раз подтверждает, что наше решение нанести превентивный удар было правильным", — заявила пресс-секретарь.
Напомним, что президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Иран не имеет шансов одолеть Израиль в вооруженном противостоянии. По его словам, наступил критический момент для Тегерана — необходимо как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы избежать еще худших последствий.
Ранее Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул свое стремление положить конец вооруженному противостоянию между Израилем и Ираном. Он заявил, что имеет четкий план действий для быстрого завершения конфликта и выразил уверенность в своей способности добиться мира между сторонами.
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