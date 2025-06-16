Иран выпустил более 370 ракет по Израилю - какие последствия

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова. Фото: УНИАН

В течение трех дней Иран совершил более 370 ракетных ударов по территории Израиля. В результате атак погибли 24 человека, среди которых — украинская семья.

Об этом в эфире программы Вечір.LIVE сообщила пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова.

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По ее словам, большинство ракет удалось перехватить силам противовоздушной обороны. Кроме того, часть иранских ракет Израиль уничтожил еще до их запуска — благодаря авиаударам по пусковым установкам на территории Ирана.

Впрочем, Уколова подчеркнула, что ни одна система не способна гарантировать полную защиту.

"Угроза со стороны Ирана — это не только проблема Израиля. Речь идет не о конфликте с еврейским народом, а о глобальном противостоянии другого уровня. И эта атака еще раз подтверждает, что наше решение нанести превентивный удар было правильным", — заявила пресс-секретарь.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Иран не имеет шансов одолеть Израиль в вооруженном противостоянии. По его словам, наступил критический момент для Тегерана — необходимо как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы избежать еще худших последствий.

Ранее Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул свое стремление положить конец вооруженному противостоянию между Израилем и Ираном. Он заявил, что имеет четкий план действий для быстрого завершения конфликта и выразил уверенность в своей способности добиться мира между сторонами.