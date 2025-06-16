Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow В ЦАХАЛ объяснили, почему Иран угрожает не только Израилю arrow

В ЦАХАЛ объяснили, почему Иран угрожает не только Израилю

16 июня 2025 22:47
Анастасия Писаненко - редактор
Иран выпустил более 370 ракет по Израилю - какие последствия
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова. Фото: УНИАН
Анастасия Писаненко - редактор

В течение трех дней Иран совершил более 370 ракетных ударов по территории Израиля. В результате атак погибли 24 человека, среди которых — украинская семья.

Об этом в эфире программы Вечір.LIVE сообщила пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова.

Реклама
Читайте также:

Иран выпустил более 370 ракет по Израилю

По ее словам, большинство ракет удалось перехватить силам противовоздушной обороны. Кроме того, часть иранских ракет Израиль уничтожил еще до их запуска — благодаря авиаударам по пусковым установкам на территории Ирана.

Впрочем, Уколова подчеркнула, что ни одна система не способна гарантировать полную защиту.

"Угроза со стороны Ирана — это не только проблема Израиля. Речь идет не о конфликте с еврейским народом, а о глобальном противостоянии другого уровня. И эта атака еще раз подтверждает, что наше решение нанести превентивный удар было правильным", — заявила пресс-секретарь.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Иран не имеет шансов одолеть Израиль в вооруженном противостоянии. По его словам, наступил критический момент для Тегерана — необходимо как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы избежать еще худших последствий.

Ранее Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул свое стремление положить конец вооруженному противостоянию между Израилем и Ираном. Он заявил, что имеет четкий план действий для быстрого завершения конфликта и выразил уверенность в своей способности добиться мира между сторонами.

Иран Израиль війна погибшие ЦАХАЛ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации