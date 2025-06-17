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МЗС України закликало українців залишити Ізраїль та Іран

17 червня 2025 16:53
Анастасія Писаненко - редактор
Українців закликали залишити Іран та Ізраїль - що відомо
Ескалація на Близькому Сході. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

МЗС України закликає громадян якомога швидше виїхати з Ізраїлю та Ірану. Це пов'язано із загостренням безпекової ситуації в цих країнах.

Про це повідомило МЗС України у вівторок, 17 червня.

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Українців закликали залишити Іран та Ізраїль

Через серйозне загострення безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ України настійно радить громадянам якомога швидше покинути територію Ізраїлю та Ірану, якщо є така можливість, і утримуватися від поїздок до стабілізації обстановки в регіоні.

Усіх громадян України, які залишаються на території Ізраїлю або Ірану, закликають зберігати пильність, стежити за повідомленнями місцевих органів влади, не ігнорувати сигнали тривоги, мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватись заходів безпеки.

Українські посольства у Тель-Авіві та Тегерані формують евакуаційні списки та опрацьовують варіанти евакуації. Інформацію щодо можливих шляхів виїзду можна знайти на офіційних сторінках:

Нагадаємо, що  речниця Армії оборони Ізраїлю Анна Уколова заявила, що упродовж трьох діб Іран завдав понад 370 ракетних ударів по Ізраїлю. Унаслідок масованих обстрілів загинули 24 особи, серед яких — родина з України.

Також через загрозу нових ракетних ударів тимчасово призупинили роботу посольство та консульство США в Ізраїлі. Одну з ракет зафіксували в безпосередній близькості до будівлі дипломатичної місії.

Іран Ізраїль українці МЗС безпека
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