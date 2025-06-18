Пентагон перевел войска США на Ближнем Востоке в состояние боевой готовности

Американские военные. Фото: STF

Соединенные Штаты перевели свои войска на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности. Речь идет о войсках, размещенных в регионе.

Об этом сообщает The New York Times.

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"Командиры привели американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, включая Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Саудовскую Аравию", — пишет издание ссылаясь на источники.

NYT уточняет, что на Ближнем Востоке размещено более 40 тысяч военнослужащих США.

В свою очередь два иранских чиновника признали, что страна нападает на американские базы на Ближнем Востоке, начиная с баз в Ираке, если США присоединятся к войне Израиля.

По словам двух официальных лиц, Иран также нацелится на любые американские базы, которые находятся в арабских странах и будут принимать участие в атаке.

Напомним, по данным CNN, израильские источники ждут, поможет ли президент США Дональд Трамп Израилю атаковать ядерную программу Ирана.



Также мы писали, что вчера Трамп призвал Иран к полной и безусловной капитуляции.