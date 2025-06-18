Пентагон перевел войска США на Ближнем Востоке в состояние боевой готовности

США перевели войска в боевую готовность на Ближнем Востоке, — NYT
Соединенные Штаты перевели свои войска на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности. Речь идет о войсках, размещенных в регионе.
Об этом сообщает The New York Times.
Иран может атаковать базы США
"Командиры привели американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, включая Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Саудовскую Аравию", — пишет издание ссылаясь на источники.
NYT уточняет, что на Ближнем Востоке размещено более 40 тысяч военнослужащих США.
В свою очередь два иранских чиновника признали, что страна нападает на американские базы на Ближнем Востоке, начиная с баз в Ираке, если США присоединятся к войне Израиля.
По словам двух официальных лиц, Иран также нацелится на любые американские базы, которые находятся в арабских странах и будут принимать участие в атаке.
Напомним, по данным CNN, израильские источники ждут, поможет ли президент США Дональд Трамп Израилю атаковать ядерную программу Ирана.
Также мы писали, что вчера Трамп призвал Иран к полной и безусловной капитуляции.
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