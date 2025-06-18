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Уже слишком поздно — Трамп высказался о переговорах с Ираном

18 июня 2025 23:27
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Президент США считает, что уже поздно вести переговоры с Ираном, но все возможно
Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент США Дональд Трамп во время брифинга с журналистами высказался о возможности переговоров с Ираном по ядерной программе этой страны. Он заявил, что время уже исчерпано.

Об этом сообщает Телеграм-канал Дональд Трамп на украинском.

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Лидер США отметил, что давал Ирану 60 дней на размышления. Трамп считал, что Иран согласится подписать соглашение, но страна отказалась.

"Теперь они хотят встретиться, но, знаете, уже немного поздно для встречи, хотя они хотят приехать, даже в Белый дом. Посмотрим. Возможно, я соглашусь, но жаль, что это не решили более легким путем", — заявил президент США.

Дональд Трамп сказал, что весь мир может взорваться, если Иран получит ядерное оружие. Хотя также Трамп отметил, что не хочет вмешиваться. Но уже более 20 лет он уверен, что Иран не должен иметь ядерного оружия, потому что он его использует.

Ранее стало известно, что США привели в боевую готовность свои войска.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита НАТО в Вашингтоне Владимир Зеленский может впервые за долгое время встретиться с Дональдом Трампом. Оба политика должны присутствовать на рабочем ужине лидеров, запланированном на 24 июня.

США Иран Дональд Трамп ядерное оружие війна
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