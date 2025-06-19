Президент США вже погодив план атаки на Іран, але наказ ще не віддав

Дональд Трамп та міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп майже готовий віддати наказ уразити ядерні об'єкти в Ірані. Він "звикає" до думки, що це треба зробити.

Про це каналу ABC News повідомило джерело, знайоме з розвідувальними даними.

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Джерело телеканалу стверджує, що США можуть нанести не один, а декілька точних ударів по заводу зі збагачення урану. Зараз ведеться підготовка до цього.

Журналісти зазначають, що зараз Трамп уважно спостерігає за американським соціумом, особливо за прихильниками MAGA, разом з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, щоб побачити реакцію електорату на можливість такої події.

План готовий, а рішення немає

Водночас напередодні Трамп заявив провідним радникам, що він схвалює плани нападу на Іран, які йому представили, але сказав, що чекає, чи буде Іран готовий обговорити припинення своєї ядерної програми.

Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі Сполучених Штатів, і йому ще належить вирішити, чи віддавати остаточний наказ і впроваджувати підготовлені плани атаки.

"Як заявив сам президент Трамп, усі варіанти залишаються на столі", — заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп закликав Іран до повної й безумовної капітуляції. Також він висловив погрози на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Раніше повідомлялось, що президент США наголосив на необхідності досягнення радикального і тривалого розв'язання ядерного питання Ірану.