США готуються до вирішального кроку проти Ірану

Пентагон. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Адміністрація Дональда Трампа опинилась на критичному етапі — там упродовж 24–48 годин мають визначитися, чи буде збережено шанс на мирне врегулювання конфлікту з Іраном, чи США вдаватимуться до силового сценарію. На тлі напруженої риторики президента Вашингтон одночасно демонструє готовність і до переговорів, і до потенційного удару по ядерній інфраструктурі Ірану.

Про це йдеться у статті ABCNews.

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У США розглядають і силовий сценарій, і дипломатичний

У вівторок у ситуаційній кімнаті Білого дому Трамп провів зустріч із ключовими радниками, під час якої, за словами посадовців, розглядали два сценарії: мирний — із поверненням Тегерана за стіл переговорів, і силовий — з атаками по військових та ядерних об'єктах. Трамп публічно заявив, що знає місце перебування аятоли Алі Хаменеї, хоча підкреслив, що не планує "ліквідацію" духовного лідера — принаймні поки що.

Попри ескалацію, у США вважають, що Іран наразі в слабкій позиції і може погодитися на переговори. Адміністрація очікує, що Іран повністю відмовиться від збагачення урану. Перемовини можуть очолити спецпосланець Стів Віткофф і віцепрезидент Джей Ді Венс. Але це можливо лише за умови швидкої та рішучої відповіді з боку Тегерана.

США перекидають війська

У військовому плані США вже готуються до потенційної операції: до регіону направлено другий авіаносець, посилено авіаційний компонент, а бойові кораблі розміщено в Бахрейні, Червоному, Аравійському та Середземному морях. Поки що, як підкреслюють чиновники, ці дії мають "оборонний характер", але створюють гнучке підґрунтя для активної підтримки Ізраїлю в разі потреби.

Одним із головних індикаторів ескалації може стати також рішення про перекидання стратегічних бомбардувальників B-2, здатних нести кількатонні бомби для знищення підземних об'єктів, зокрема заводу у Фордо. Поки що вони залишаються на базі у США, однак минулого разу їх тимчасово переміщали ближче до Ірану — на острів Дієго-Гарсія.

На тлі цих подій президент Трамп скасував частину міжнародних заходів. Зокрема, він передчасно покинув саміт G7 у Канаді та може не поїхати на саміт НАТО в Нідерландах, зосередившись на ближньосхідному фронті.

Нагадаємо, журналісти та аналітики звернули увагу, як США акцентували на подіях на Близькому Сході і відтермінували розгляд санкцій проти Росії.

Також в NYT повідомляли, що США привели в бойову готовність свої війська.

А в CNN зазначали, що Ізраїль очікує рішучих кроків з боку США в атаках по Ірану.