Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Усе вирішиться за 48 годин — що США планують робити з Іраном arrow

Усе вирішиться за 48 годин — що США планують робити з Іраном

18 червня 2025 09:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
США готуються до вирішального кроку проти Ірану
Пентагон. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Анастасія Постоєнко - Редактор

Адміністрація Дональда Трампа опинилась на критичному етапі — там упродовж 24–48 годин мають визначитися, чи буде збережено шанс на мирне врегулювання конфлікту з Іраном, чи США вдаватимуться до силового сценарію. На тлі напруженої риторики президента Вашингтон одночасно демонструє готовність і до переговорів, і до потенційного удару по ядерній інфраструктурі Ірану.

Про це йдеться у статті ABCNews.

Реклама
Читайте також:

У США розглядають і силовий сценарій, і дипломатичний

У вівторок у ситуаційній кімнаті Білого дому Трамп провів зустріч із ключовими радниками, під час якої, за словами посадовців, розглядали два сценарії: мирний — із поверненням Тегерана за стіл переговорів, і силовий — з атаками по військових та ядерних об'єктах. Трамп публічно заявив, що знає місце перебування аятоли Алі Хаменеї, хоча підкреслив, що не планує "ліквідацію" духовного лідера — принаймні поки що.

Попри ескалацію, у США вважають, що Іран наразі в слабкій позиції і може погодитися на переговори. Адміністрація очікує, що Іран повністю відмовиться від збагачення урану. Перемовини можуть очолити спецпосланець Стів Віткофф і віцепрезидент Джей Ді Венс. Але це можливо лише за умови швидкої та рішучої відповіді з боку Тегерана.

США перекидають війська 

У військовому плані США вже готуються до потенційної операції: до регіону направлено другий авіаносець, посилено авіаційний компонент, а бойові кораблі розміщено в Бахрейні, Червоному, Аравійському та Середземному морях. Поки що, як підкреслюють чиновники, ці дії мають "оборонний характер", але створюють гнучке підґрунтя для активної підтримки Ізраїлю в разі потреби.

Одним із головних індикаторів ескалації може стати також рішення про перекидання стратегічних бомбардувальників B-2, здатних нести кількатонні бомби для знищення підземних об'єктів, зокрема заводу у Фордо. Поки що вони залишаються на базі у США, однак минулого разу їх тимчасово переміщали ближче до Ірану — на острів Дієго-Гарсія.

На тлі цих подій президент Трамп скасував частину міжнародних заходів. Зокрема, він передчасно покинув саміт G7 у Канаді та може не поїхати на саміт НАТО в Нідерландах, зосередившись на ближньосхідному фронті.

Нагадаємо, журналісти та аналітики звернули увагу, як США акцентували на подіях на Близькому Сході і відтермінували розгляд санкцій проти Росії. 

Також в NYT повідомляли, що США привели в бойову готовність свої війська. 

А в CNN зазначали, що Ізраїль очікує рішучих кроків з боку США в атаках по Ірану. 

США Іран Дональд Трамп ядерна зброя війна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації