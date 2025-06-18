США відкладають санкції проти Росії через конфлікт в Ірані

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Вашингтоні відклали розгляд нових санкцій проти Росії щонайменше до липня. Цьому завадила ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а також спроби Республіканської партії просунути великий податковий законопроєкт президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у статті Semafor.

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Йдеться про ініціативу, що дозволить запровадити вторинні санкції проти країн, які торгують із Росією — передусім енергоносіями. При цьому законопроєкт передбачає винятки для держав, які підтримують Україну, що має зняти частину напруги серед європейських партнерів.

Втім, активні бойові дії на Близькому Сході суттєво змінили фокус адміністрації Трампа. У Сенаті визнають, що ситуація навколо Ірану домінує в порядку денному. Сам Трамп скликав термінове засідання ситуаційної кімнати у вівторок, проте так і не ухвалив рішень щодо ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що найбільш реалістичні терміни для розгляду санкцій проти Росії будуть у липні. Сенатор Грем також визнав, що доведеться "трохи почекати", хоч і підкреслив, що не втрачає з поля зору ані Росію, ані Україну. За його словами, санкції мають дати президенту "важелі впливу" на ситуацію.

Попри відкладення, і Грем, і Блюменталь стверджують, що законопроєкт із санкціями вже на фінішній прямій. Вони нібито вже досягли попередніх домовленостей з Білим домом, зокрема про технічні зміни до тексту.

Водночас частина демократів критикує затягування. Сенатор Джон Феттерман прямо заявив, що проголосував би за будь-які заходи.

Серед республіканців також зберігається підтримка санкцій, однак без схвалення особисто Дональда Трампа ухвалити рішення в Сенаті наразі складно. Трамп своєю чергою суперечить своїми заява ми сам собі: спочатку закликає Європу діяти першою, а сам все ще не дав "зеленого світла" для голосування.

Колишні чиновники припускають, що адміністрація може скористатися близькосхідною кризою як підставою для дистанціювання від українського напрямку й зосередження на інших пріорите тах. Утім, що ж буде далі із санкціями від США проти Росії наразі невідомо.

Нагадаємо, у Великій Британії готують новий пакет санкцій проти Росі ї, де запропонують нову стелю цін на нафту.

Також в ЄС продовжили термін дій санкцій проти Росії, які запровадили в червні 2014 року.