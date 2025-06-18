США откладывают санкции против России из-за конфликта в Иране

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Вашингтоне отложили рассмотрение новых санкций против России как минимум до июля. Этому помешала эскалация конфликта между Израилем и Ираном, а также попытки Республиканской партии продвинуть большой налоговый законопроект президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в статье Semafor.

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Речь идет об инициативе, которая позволит ввести вторичные санкции против стран, торгующих с Россией — прежде всего энергоносителями. При этом законопроект предусматривает исключения для государств, которые поддерживают Украину, что должно снять часть напряжения среди европейских партнеров.

Впрочем, активные боевые действия на Ближнем Востоке существенно изменили фокус администрации Трампа. В Сенате признают, что ситуация вокруг Ирана доминирует в повестке дня. Сам Трамп созвал срочное заседание ситуационной комнаты во вторник, однако так и не принял решений относительно ударов по ядерным объектам Ирана.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что наиболее реалистичные сроки для рассмотрения санкций против России будут в июле. Сенатор Грэм также признал, что придется "немного подождать", хотя и подчеркнул, что не теряет из виду ни Россию, ни Украину. По его словам, санкции должны дать президенту "рычаги влияния" на ситуацию.

Несмотря на отложение, и Грэм, и Блюменталь утверждают, что законопроект с санкциями уже на финишной прямой. Они якобы уже достигли предварительных договоренностей с Белым домом, в частности о технических изменениях в текст..

В то же время часть демократов критикует затягивание. Сенатор Джон Феттерман прямо заявил, что проголосовал бы за любые меры.

Среди республиканцев также сохраняется поддержка санкций, однако без одобрения лично Дональда Трампа принять решение в в Сенате пока сложно. Трамп в свою очередь, противоречит своими заявлениями сам себе: сначала призывает Европу действовать первой, а сам все еще не дал дал "зеленый свет" для голосования..

Бывшие чиновники предполагают, что администрация может воспользоваться ближневосточным кризисом как основанием для дистанцирования от украинского направления и сосредоточения на других приоритетах. . Впрочем, что же будет дальше с санкциями от США против России, пока неизвестно..

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